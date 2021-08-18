«Пронеслося все життя»: колишній секретар РНБО Данилюк мало не загинув уночі

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк, який нещодавно відзначив день народження, мабуть, може святкувати його і в серпні. Вдруге.

Колишній високопоставлений чиновник, повертаючись вночі додому на мотоциклі через ліс, ледь не врізався у дерево, що впало на дорогу просто перед ним — сухостій звалило поривом вітру. Раразі він говорить, що народився у сорочці. «Дивом зреагував. Допомогла школа мотокросу. Знав, що гальмувати — смерть. Якось примудрився „перескочити“. Пролетів метрів сорок, „зупинився“ у метрах 100. Поки летів ці метри, переді мною промайнуло все життя — правду кажуть», — пише Олександр Данилюк у соціальних мережах і показує, на що перетворилися колеса його мотоциклу.

Фото Олександра Данилюка

Фото Олександра Данилюка.

У те ж саме дерево врізалася й автівка, яка їхала за мотоциклом, і дивом не зачепила самого Данилюка. За його словами, перешкода знаходилася на пагорбі — водієві важко було її розгледіти, щоб уникнути зіткнення.

«Мій ангел-охоронець і у цей момент мене не залишив. Дякуємо! І машина чомусь не зупинилася відразу — вже пізніше її бачив на узбіччі у 200 метрах від місця зіткнення капітально пошкодженою. Слава Богу, всі живі. Мотоциклу кінець. Я його, звичайно, дуже любив, і на цей раз він взяв на себе весь удар», — пише екс-секретар РНБО і дякує водієві, який зупинився, допоміг йому зібрати речі та прибрати з дороги дерево.

«Хвилин через 30 приїхала поліція — хороші хлопці. Запитали: „Де дерево?“ Дерево відтягнули на узбіччя. Це на ньому я гордо сиджу», — коментує він фото (заголовне) після ДТП.

Раніше екс-секретар РНБО пояснив конфлікт, який у нього трапився з радником глави ОП Тимофієм Миловановим — той на дні народження Данилюка отримав в око від винуватця урочистостей. Колишній глава Радбезу заявив, що його раніше «зняли з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки під відверто ідіотським приводом американського диплому». Саме тому, вважає Данилюк, Милованов і з'явився на святкуванні, і саме тому конфлікт з ним намагаються представити як особистий. Насправді ж у політика конфлікт з «господарями Милованова», тобто, з президентом Зеленським і Ко.

Фото зі сторінки Олександра Данилюка у соціальних мережах.

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