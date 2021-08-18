Виявлено штам «Delta»: кількість інфікованих COVID-19 в дитячому центрі «Молода гвардія» зросла

В одеському дитячому оздоровчому центрі «Молода гвардія», де виявлений масовий спалах COVID-19, вже 53 випадки захворювання. У 33 дітей попередньо підтверджений штам Delta. Про це в середу, 18 серпня, повідомив головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров.

За його словами, вірус COVID-19 виявлено вже у 50 дітей і трьох вихователів. Четверо хлопців госпіталізовані в міську дитячу лікарню — вони знаходяться в групі ризику через наявність у них інших захворювань. Не виключена госпіталізація ще кількох хворих.

За словами директора міської дитячої лікарні № 3 Олени Артемової, у цих дітей були клініко-респіраторна інфекція, підвищення температури, кашель, головний біль, ознаки нездужання.

«Їх госпіталізували в ковідное відділення, діагноз підтвердився», — констатувала медик.

Віталій Гончаров вважає, що не важливо, скільки конкретно хворих «Delta», погано, що в цілому виявлено цей небезпечний вірус. Він уточнив, що на штам «Дельта» перевіряли не всіх дітей, а результати тесту будуть перевіряти в столичній рефренс-лабораторії.

Дитячий центр «Молода гвардія», аналог знаменитого кримського «Артеку», розташовується в курортній зоні Одеси (Лузанівка), прямо на березі Чорного моря. Займає площу 30,8 га та складається з таборів «Зоряний» і «Сонячний», які працюють цілий рік, влітку відкривається третій табір — «Прибережний».

У «Зоряному», де зафіксували спалах COVID-19, зараз на відпочинку 494 дитини. Їх протестували та залишили для проходження 14-денного карантину. Всього в «Молодій гвардії» зараз знаходяться 1 058 дітей віком 9−19 років, з 18 регіонів України. З 500 працівників провакциновані 230.

У зв'язку зі складною епідситуацією в дитячому Центрі оголошений карантин. Нікого зі сторонніх на його територію не допускають, входи охороняють поліцейські. Cейчас вирішують питання про тимчасове закриття «Молодої гвардії».

Раніше під Одесою в дитячому таборі сталося масове отруєння.

Фото: сайт табору «Молода гвардія»

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter