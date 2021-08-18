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Бився і кусався: в Польщі з'ясовують обставини смерті «буйного» українця, якого поліцейські зв'язали ременями

16:40 18 серпня 2021
Бився і кусався: в Польщі з&#39;ясовують обставини смерті «буйного» українця, якого поліцейські зв&#39;язали ременями

У польському Вроцлаві розслідують смерть українця, якого поліція привезла в витверезник і прив'язала до кушетки ременями, щоб заспокоїти. Про це повідомила Gazeta Wyborcza.

Інцидент стався 30 липня в польському місті Вроцлав. Поліція натрапила на п'яного чоловіка в автобусі, в якому він спав. При перевірці документів з'ясувалося, що він є громадянином України. Також в крові затриманого виявили 1,5 проміле алкоголю.

Українця доставили в Вроцлавський витверезник, проте коли з нього зняли наручники, напав на поліцейських — вдарив кулаком одного, а другого — вкусив за палець. Поліцейські вирішили, що не впораються з буйним правопорушником і викликали на підмогу ще один наряд.

За інформацією джерела ЗМІ, копам вдалося подолати п'яного тільки після того, як вони пристебнули його ременями животом вниз, проте через кілька миттєвостей чоловік почав синіти і задихатися, а потім помер.

Тіло померлого громадянина України направили на експертизу і токсикологічний аналіз, які встановлять справжню причину смерті.

У зв'язку з цією подією було розпочато перевірку витверезника Вроцлава. Слідство у справі веде районна прокуратура Свидниці, яка не виключає, що крім алкоголю в крові померлого були і наркотичні препарати.

Нагадаємо, в 2020 році в Португалії українець став жертвою співробітників міграційної служби. У травні 2021 року вбивцям винесли суворі вироки.

Фото Gazeta Wyborcza

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