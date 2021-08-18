Київ завмер в пробках через репетицію параду до Дня Незалежності: карта

У середу, 18 серпня, в Києві, де проходить перша репетиція військового параду до 30-річчя Незалежності України, виникли потужні транспортні пробки. Про це повідомляє Telegram-канал hromadske.

Через підготовку до Дня Незалежності перекрили багато доріг, що призвело до виникнення масштабних автомобільних пробок.

Ситуацію з рухом у Києві добре видно на карті:

Нагадаємо, через підготовку до Дня Незалежності деяким киянам скоротили робочий час.

Фото: ілюстративне зображення з Pixabay

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