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Події

Київ завмер в пробках через репетицію параду до Дня Незалежності: карта

17:56 18 серпня 2021
Пробка

У середу, 18 серпня, в Києві, де проходить перша репетиція військового параду до 30-річчя Незалежності України, виникли потужні транспортні пробки. Про це повідомляє Telegram-канал hromadske.

Через підготовку до Дня Незалежності перекрили багато доріг, що призвело до виникнення масштабних автомобільних пробок.

Ситуацію з рухом у Києві добре видно на карті:

Нагадаємо, через підготовку до Дня Незалежності деяким киянам скоротили робочий час.

Фото: ілюстративне зображення з Pixabay

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