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Події

У перекритому центрі Києва у водіїв здають нерви: поліції вже погрожують зброєю

21:42 18 серпня 2021
репетиція параду

Репетиція параду в центрі Києва в середу, 18 серпня, затьмарилася збройним конфліктом — незадоволений перекриттям проїжджої частини водій погрожував поліцейським зброю. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Києва.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних про заборону проїзду через проведення репетиції параду до Дня Незалежності.

«Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову наткнувся на перекриття, а потім демонстративно дістав предмет, схожий на зброю і перезарядив його на очах у поліцейських», — йдеться в повідомленні.

На наступному перехресті автомобіль зупинили, а водія затримали і роззброїли.

вилучена зброя

 

У поліції виступили зі своєю заявою, закликавши потерпіти ще пару днів.

«Давайте не будемо сердитися одне на одного, а подякуємо нашим військовим і правоохоронцям за те, що у нас є така можливість — дивитися парад рідного війська! Незручності триватимуть лише кілька днів. Пам'ять про парад з нами назавжди!», — йдеться в заяві.

Тим часом в мережі з'явилося відео з репетиції параду.

 

Нагадаємо, через підготовку до Дня Незалежності навіть скоротили робочий час — правда, тільки для співробітників компаній і організацій, офіси яких знаходяться поблизу площі Незалежності, вулиці Хрещатик, вулиці Велика Васильківська і проспекту Перемоги.

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