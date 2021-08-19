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Події

У Закарпатті десятки людей всю ніч шукали загубившихся у лісі дітей

10:06 19 серпня 2021
Діти в лісі

В Україні — чергова НП, пов'язана з дітьми. Якщо днями рятувальники та волонтери шукали хлопчика, який відстав від групи, що йшла на Говерлу, то тепер у Закарпатській області в лісі заблукали четверо дітей ромської національності.

Як повідомляють в обласному главку ДСНС, близько першої години ночі у четвер, 19 серпня, черговий поліцейський повідомив рятувальникам, що 18 серпня під час збору ягід та грибів у лісовому масиві біля села Порошково Ужгородського району заблукали діти.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, життя дітей під загрозою — вночі температура у лісі опускалася до 9 градусів.

У лісі шукають Миколу — 6 років, Людмилу — 5 років, Машу — 7 років, Даніелу — 8 років.

«Микола — чорнявий, худорлявий. Одягнений у чоботи, светр чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила — блондинка, худа. Одягнена у синє плаття і чобітки. Маша — блондинка, худа. Одягнена у спортивку і чобітки. Даніела — світловолоса, худенька. Одягнена у чорну сукню і чобітки», — йдеться у повідомленні.

Ранком четверга пошуки дітей продовжилися. До них залучали 73 особи та 8 одиниць техніки, у тому числі і коптери. У пошуках задіяні співробітники надзвичайної служби, поліцейські, кінологи, місцеве населення та працівники лісового господарства.

А близько 9 ранку співробітники ДСНС знайшли дітей. Стан їнього здоров'я задовільний. Малюків привезли до населенного пункту та передали поліції.

Фото ДСНС.

Нагадаємо, що хлопчика, нещодавно зниклого у Карпатах, знайшли волонтери. Вони рухалися маршрутом у бік гори Кукул і знайшли дитину на відстані більше 2 км від місця його зникнення — поруч із Закарпаттям.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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