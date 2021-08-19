У Києві винесли вирок у скандальній справі щодо вбивства боксером співробітника УДО

Печерський районний суд Києві виніс вирок у гучній справі про вбивство у столиці співробітника Управління державної охорони у січні 2019 року — чоловіка, який завдав йому смертельну травму, засудили до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, обвинувачення просило призначити для нього покарання у вигляді 9 років позбавлення волі, проте судді затвердили менший термін. Стосовно обвинуваченого, то він свою провину не визнав. Після отримання тексту вироку, вирішуватиметься питання про його оскарження.

Нагадаємо, що конфлікт стався 2 січня 2019 року у Печерському районі столиці. На вулиці виник конфлікт між власником собак і чоловіками, які їхали в машині. Один з них, співробітник УДО Василь Хмелюк, вийшов з авто і отримав сильний удар у голову. Він помер на місці події, а нападник зник з місця НП.

Пізніше з'ясувалося, що смертельний удар завдав колишній професійний боксер Петро Очеретяний. У поліцію він прийшов наступного дня після НП разом з адвокатом. Тоді ж йому вручили підозру за ч.1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Вдова загиблого офіцера УДО розповідала, що до прибуття «швидкої» очевидці намагалися допомогти постраждалому, але лікарі констатували смерть — вона наступила після удару у голову від крововиливу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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