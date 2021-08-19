Росіяни намагалися завербувати офіцера СБУ: як вони це робили і що хотіли дізнатися

В СБУ, співробітники якої раніше затримали у Черкаській області агента російської військової розвідки, встановили особи двох представників ФСБ, які намагалися завербувати офіцера української спецслужби.

У Службі безпеки України відзначили, що російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області — окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.

На співробітника обласного підрозділу СБУ росіяни вирішили тиснути, затримавши його батька під час поїздки в Росію. Такі спроби робили офіцери ФСБ Олексій Демченко і Дмитро Картавцев, які спеціалізуються на підривній діяльності щодо України.

СБУ виклала частину розмови свого співробітника, яку він записав під час спілкування з фсбшниками. «Це вже не перший випадок, коли офіцери СБУ давали гідну відповідь спробам схилити їх до державної зради», — відзначили у спецслужбі.

Зокрема, співробітник ФСБ пропонував українцеві допомогу у звільненні батька, а також таку, що «шарудить» — гроші. Він обіцяв, що у разі згоди співпрацювати батька офіцера одразу відпустять назад в Україну.

Подробиці не повідомляються, проте відомо, що чоловікові вдалося повернуться на батьківщину.

Раніше у Кіровоградській області контррозвідники СБУ затримали українця, який входить до складу злочинного угрупування на території РФ, де його завербувала російська розвідка. За завданням російських кураторів він збирав інформацію про чиновників і військових, яка повинна була змусити їх виїхати на територію країни-агресора або на окуповані нею території. Там їх планували затримати та завербувати.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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