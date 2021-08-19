Біля кордону з Румунією знайдено вбитим українського прикордонника

У Чернівецькій області недалеко від румунського кордону знайшли застреленим українського прикордонника. Про це повідомляє Суспільне.

Тіло 24-річного військовослужбовця знайшли в районі села Селятин. Обставини НП з'ясовуються. Відомо, що до трагедії прикордонник був на чергуванні. Ще не зїясували, йдеться про вбивство чи про суїцид.

Нагадаємо, раніше на українсько-румунській ділянці кордону були випадки, коли прикордонникам доводилося застосовувати зброю для затримання порушників. А в Закарпатті зафіксовані збройні напади контрабандистів на прикордонників.

Фото zahidnuy. kordon / Facebook

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