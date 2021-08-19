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Події

У мерії та районних адміністраціях Запоріжжя масштабні обшуки: в поліції назвали причину

15:31 19 серпня 2021
Поліція

У четвер, 19 серпня, в Запоріжжі, де раніше викрили масштабні махінації з землею, правоохоронці проводять обшуки в міській раді, а також в районних адміністраціях та комунальних установах. Про це повідомляє Радіо Свобода повідомили в відділі комунікації головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

«Слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за статті 191 Кримінального кодексу України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Триває досудове розслідування», — заявила прес-секретар ГУ Нацполіціі в Запорізькій області Олена Лебединська.

Офіційний коментарів від мерії Запоріжжя поки немає.

Нагадаємо, в Запоріжжі розслідують смертельну пожежу в інфекційній лікарні

Фото: https://ua.depositphotos.com

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