У мерії та районних адміністраціях Запоріжжя масштабні обшуки: в поліції назвали причину

У четвер, 19 серпня, в Запоріжжі, де раніше викрили масштабні махінації з землею, правоохоронці проводять обшуки в міській раді, а також в районних адміністраціях та комунальних установах. Про це повідомляє Радіо Свобода повідомили в відділі комунікації головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

«Слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за статті 191 Кримінального кодексу України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Триває досудове розслідування», — заявила прес-секретар ГУ Нацполіціі в Запорізькій області Олена Лебединська.

Офіційний коментарів від мерії Запоріжжя поки немає.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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