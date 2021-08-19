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Події

Агітували за приєднання до «великої Росії»: у Луцьку СБУ викрила антиукраїнську ботоферму

15:50 19 серпня 2021
СБУ

Після того, як у Черкасах кіберспеціалісти СБУ заблокували роботу ботоферми, що діяла в інтересах Росії, подібну організацію виявили в Луцьку.

Як повідомили у спецслужбі, потужну ботоферму фінансували представники РФ.

За завданням своїх «кураторів» зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни, агітували за створення так званих «Малоросії» та «Новоросії», а також за приєднання всього сходу України до «великої Росії».

Для приховування протиправної діяльності вони використовували спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв'язку. «Техніку» розмістили за шістьма підпільними адресами.

Гроші за поширення ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.

Встановлено, що один з організаторів ботоферми — мешканець обласного центру Волині.

Для поширення в інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

Під час обшуків за адресами розташування «осередку» правоохоронці виявили GSM-шлюзи, комп'ютерне обладнання, банківські картки, понад тисячу сім-карт операторів мобільного зв'язку, фінансові документи та інші матеріали з доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше схожі ботоферми ліквідували в Одесі та Чернігові.

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