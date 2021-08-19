Гра закінчилася смертю: під Житомиром заживо згорів 6-річний хлопчик

У середу, 18 серпня, в Житомирській області сталася пожежа на якій загинула дитина. Про це повідомляє ДСНС України.

Займання сінника сталося в селі Велика Цвіля. Місцева жителька почула тріск шиферу та викликала рятувальників. Пожежні, які прибули за викликом, побачили, що сарай повністю охоплений вогнем. За словами господарів, всередині могла перебувати їхня дитина.

При гасінні пожежі вогнеборці виявили тіло шестирічного хлопчика, він був мертвий. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження дитини з вогнем.

Раніше повідомлялося, що в Києві пожежники врятували двох дітей з палаючої квартири — обидві дитини вже втратили свідомість, момент потрапив на відео .

Фото: ДСНС України в Житомирській області

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