Арештанти СІЗО виманили у громадян 18 млн грн: як працювала мережа аферистів

Кіберполіцейські неодноразово давали поради, як не попастися на вудку шахраїв, але злочинці удосконалюються, і придумані ними схеми стають все складніше. Так, недавно харківська кіберполіція накрила аферистів, які виманювали гроші на популярному торговому онлайн-майданчику. Примітно, що організував схему 20-річний юнак і займався своїм злочинним «бізнесом», сидячи в слідчому ізоляторі. Як повідомили поліцейські, в помічники аферист узяв співкамерників, а також знайшов додаткових працівників через соціальні мережі. Там же була створена закрита група для спілкування з підлеглими і постановки їм завдань.

Аферисти були обізнаними в комп'ютерних технологіях

Ватажка злочинної схеми знайшли в СІЗО Херсона, а жертвами шахраїв стали люди по всій Україні. З початку року злочинна група виманила у громадян близько 18 млн гривень. З огляду на те, що особливо багато потерпілих було з Харкова і області, розслідуванням зайнялися харківські кіберполіцейські.

Схема, придумана аферистом, була нескладною. Шахрай разом з помічниками активно «шерстив» популярну в Україні торгову онлайн-платформу. У майданчика є власна служба доставки, але аферисти створили її клон-сторінку, щоб виманювати дані банківських карт у довірливих продавців.

Побачивши оголошення про продаж товару, шахраї зв'язувалися з продавцем, зображали зацікавленого покупця, а потім пропонували оформити продаж товару з доставкою. Якщо торговець ніколи раніше не стикався з шахраями, то отримавши посилання на фейкову сторінку доставки, він вводив в поля дані про свою банківську карту. Тим часом шахраї, отримавши всю потрібну їм інформацію, знімали гроші з рахунку, переводили їх на власні карти, а потім щоб остаточно замести сліди, купували криптовалюту.

Надихнувшись «успіхом» в Україні, зловмисники пішли далі і провернули таку ж схему на іноземних торгових інтернет-майданчиках. Серед ошуканих були громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії.

Зараз в справі дев'ять підозрюваних. У СІЗО і за місцем проживання фігурантів справи проведено обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони. За шахрайство учасникам злочинної організації загрожує від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Проведено 24 обшуки, під слідством 9 осіб

Нагадаємо, раніше в мережі був виявлений сайт, що імітує систему BankID НБУ і виманює інформацію про платіжні картки. Крім того, з'явився новий вид шахрайства — аферисти пропонують за 12 годин отримати компенсацію за ПДВ. Інтерес шахраїв полягає в комісійному зборі, який пропонується заплатити потенційному отримувачу компенсації.

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