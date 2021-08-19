«Вибачте мене»: у Києві в гуртожитку застрелився підполковник поліції
У Києві за дивних обставин загинув підполковник поліції. 38-річний офіцер працював в Департаменті превентивної діяльності. Як повідомляє Obozrevatel, тіло з вогнепальним пораненням виявили за місцем проживання поліцейського — в гуртожитку Національного транспортного університету в Печерському районі міста.
За попередніми даними, офіцер вистрілив собі в голову з карабіна. Перед смертю підполковник подзвонив матері. На місці була знайдена записка із словами «Вибачте мене».
Розслідуванням справи займається поліція Печерського району.
Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель військовослужбовця біля українсько-румунського кордону.
Фото obozrevatel.com708
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