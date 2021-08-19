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Події

«Вибачте мене»: у Києві в гуртожитку застрелився підполковник поліції

16:50 19 серпня 2021
поліція

У Києві за дивних обставин загинув підполковник поліції. 38-річний офіцер працював в Департаменті превентивної діяльності. Як повідомляє Obozrevatel, тіло з вогнепальним пораненням виявили за місцем проживання поліцейського — в гуртожитку Національного транспортного університету в Печерському районі міста.

За попередніми даними, офіцер вистрілив собі в голову з карабіна. Перед смертю підполковник подзвонив матері. На місці була знайдена записка із словами «Вибачте мене».

Розслідуванням справи займається поліція Печерського району.

общежитие
На місці НП

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель військовослужбовця біля українсько-румунського кордону.

Фото obozrevatel.com

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