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Події

Непроханий гість в туалеті: в Полтаві жінка знайшла в квартирі метрового удава

17:41 19 серпня 2021
Удав

У Полтаві жінка виявила в туалеті своєї квартири удава. Про це повідомляє видання «Новини Полтавщини «.

«Гостя» доставили до відділу біології та методичної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру. Там з'ясували, що це «аргентинський райдужний удав». Звідки він з'явився в квартирі — невідомо.

«Десь хтось тримав в себе. Тому що в дикій природі, в нашій місцевості такі тварини не водяться. Їхня батьківщина — це Центральна Америка в Північній Бразилії, Аргентині», — заявила завідувачка відділом біології та методичної роботи центру Людмила Брижак .

Прес-секретар ГУ ДСНС України в Полтавській області Світлана Рибалко зазначила, що в квартирі робили ремонт і розбирали труби.

Господар удава поки не знайшовся.

Нагадаємо, біля популярного курорту на Арабатці виявили великого крокодила.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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