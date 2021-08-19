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Події

Кілька днів залишався без газу: у Чернігові чоловік намагався спалити себе біля офісу газової компанії

22:17 19 серпня 2021
поліцейські і чоловік

У четвер, 19 серпня, близько другої години дня на лінію «102» Чернігівської поліції надійшло повідомлення про те, що у будівлі компанії, яка обслуговує споживачів газу, невідомий чоловік, який розлив паливо, загрожує підпалити себе й офіс.

Поліціянти, які прибули на місце, відібрали у чоловіка сірники та горючу речовину. Під час інциденту ніхто не постраждав.

Як виявилося, 61-річний чернігівець кілька днів залишався без газу через відключення газопостачання у суміжному будинку. Тому він взяв бензин й вирішив спалити газову компанію.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік підпалив свою квартиру й гараж. За деякими даними, він хотів накласти на себе руки. А в Одеській області чоловік підпалив сусідку — він облив її горючою рідиною й кинув у жінку запальничкою.

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