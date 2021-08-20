Секс-скандал у дитячому таборі: вожатий намагався спокусити 10-річну дівчинку, знімаючи процес на відео

Справжній секс-скандал розгорається в Запорізькій області, де у дитячому таборі вожатий намагався розбестити сплячу 10-річну дівчинку . Як стало відомо «ФАКТАМ», підозрюваного в розпусних діях — 18-річного студента з Києва, спочатку затримали на дві доби, після чого випустили на поруки запорізького депутата. Зараз підозрюваний, якому загрожує до 8 років позбавлення волі, повернувся до Києва. За рішенням суду на час слідства він повинен буде кожен день відзначатися в місцевому відділенні поліції. Своєю чергою батько постраждалої 10-річної дівчинки боїться, що справу проти студента можуть зам'яти, оскільки у нього з'явилися високопоставлені покровителі. «ФАКТИ» спробували розібратися в цій історії.

«Дочка в силу свого віку навіть не кінця зрозуміла, що з нею сталося»

Нагадаємо, що ця надзвичайна подія трапилася ще 12 серпня в одному з дитячих таборів Бердянська. Рано вранці в кімнату, в якій спали чотири дівчинки, пробрався 18-річний вожатий. Вирішивши, що діти міцно сплять, хлопець підійшов до однієї з дівчаток і зняв з неї трусики. Після чого почав торкатися статевих органів школярки, знімаючи процес на смартфон.

Дівчинка була налякана. Вона прокинулася відразу ж, як тільки збоченець почав знімати з неї труси, однак продовжувала прикидатися сплячою аж доти, доки вожатий не закінчив свої дії і не пішов.

«ФАКТАМ» вдалося поговорити з батьком дівчинки — Василем Д. Чоловік попросив не вказувати його прізвище, однак дозволив повідомити, що він з Кривого Рогу і працює рятувальником у ДСНС.

— Як ви дізналися, про те, що трапилося з вашою дочкою? — питаю Василя.

— Вона сама матері подзвонила і про все розповіла. Все це сталося перед самим підйомом. Того ж ранку дочка все мамі і розповіла. Я, ще перебуваючи вдома, подзвонив до поліції Бердянська і попросив їх приїхати в табір.

— Що було потім?

— Ви знаєте, дочка в силу свого віку навіть не кінця зрозуміла, що з нею сталося. Перед тим як відправити її в табір, ми говорили, що про всі нехороші ситуації вона повинна повідомляти вожатим або нам. Ось вона і зателефонувала.

Дитячий табір, в якому сталася надзвичайна подія, знаходиться на березі Азовського моря. Тритижневе перебування тут однієї дитини обходиться її батькам у 13 тисяч гривень

— Ви відразу ж дочку забрали з табору? Вона була не проти того, щоб припинити відпочинок?

— Забрали дочку увечері в той же день. Там відпочивали двоє моїх дітей — ще молодший син. Забрали обох. Це не обговорювалося. Ми вже прийняли рішення, що більше в дитячі табори дітей відправляти не будемо.

— У якому психологічному стані зараз ваша дівчинка?

— З дитиною працює психолог. Поки, слава Богу, начебто нормально. А що буде далі — це питання. Я б хотів довести цю справу до кінця. Але бачу, що все може розвалитися. Ось цього збоченця вже випустили на свободу. За нього заступився депутат. Крім того, в самому дитячому таборі дуже не зацікавлені виносити сміття з хати. За моєю інформацією, господарем табору є високопоставлений чиновник з Бердянської районної адміністрації. Поліцію і прокуратуру потрібно стимулювати, щоб вони працювали. Боюся, у мене на це не вистачить грошей.

Добре ще, що моя дитина про все відразу розповіла. Цей урод там лише 3 дні був на той момент. А заїзд — на 21 день. А якби дочка промовчала, навіть складно уявити, що було б далі. Не дай Боже! Взагалі, кажуть, що моя дочка могла бути не єдиною його жертвою. Але там зараз працюють з іншими дітьми, щоб моя дівчинка залишилася єдиною постраждалою.

Підозрюваний в дитинстві сам неодноразово відпочивав в цьому таборі і зараз повернувся сюди вже вожатим

Студент-збоченець в той же день спробував втекти з Бердянська, однак його на вокзалі затримала поліція. За інформацією «ФАКТІВ», затриманий є першокурсником Економічного університету імені Вадима Гетьмана. Хлопець у дитинстві сам неодноразово відпочивав в цьому таборі й ось зараз повернувся сюди вже вожатим.

Підозрюваний намагався втекти з Бердянська, але на вокзалі його затримала поліція

Під вартою першокурсник пробув всього два дні. Під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу підозрюваного взяв на поруки місцевий депутат. У поліції його прізвище не називають. Але, за даними місцевої преси, поручителем виявився депутат Запорізької міської ради Олег Коломоєць, учасник боїв під Широкине, а нині — директор міського ринку.

Депутат Запорізької міської ради Олег Коломоєць

— Ми просили запобіжний захід для підозрюваного — залишити його під вартою, — заявила «ФАКТАМ» пресофіцер поліції Запорізької області Олена Лебединська. — Однак суд прийняв таке рішення — віддати на поруки депутату. Це і є запобіжний захід для нього.

— Де зараз знаходиться підозрюваний?

— Повинен перебувати за місцем проживання — в Києві. Йому необхідно щодня відмічатися в районному управлінні, що він на місці.

— А якщо він поїде з Києва, спробує втекти, то хто відповідатиме?

— Його поручитель — депутат.

— За якою статтею відкрито кримінальне провадження?

— 156, частина друга, «Розбещення неповнолітніх». Якщо вина підозрюваного буде доведена, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

На момент виходу цієї публікації «ФАКТАМ» поки не вдалося поспілкуватися з депутатом Олегом Коломойцем, що взяв, за даними місцевих журналістів, на поруки студента.

Дитячий табір, в якому сталася надзвичайна подія, знаходиться на березі Азовського моря і є улюбленим місцем відпочинку для українських дітей. Тритижневе перебування однієї дитини в цьому таборі обходиться його батькам у 13 тисяч гривень.

Тим часом в одеському дитячому оздоровчому центрі «Молода гвардія» виявлено масовий спалах COVID-19, причому у більшості дітей попередньо підтверджений штам Delta.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що під Одесою педофіл хотів зґвалтувати 7-річну дівчинку. Збоченець серед білого дня затягнув дитину в занедбану будівлю і вдарив її по голові скляною пляшкою. На щастя, крики дівчинки почула випадкова перехожа.

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