Вибила двері й зробила крок у вогонь: жінка врятувала на пожежі трьох маленьких дітей

В Миколаївській області жінка врятувала трьох сусідських малолітніх дітей, які перебували у будинку, що загорівся. Раніше в Києві пожежникам вдалося винести з полум'я двох хлопчиків, які вже втратили свідомість.

Про пожежу на Миколаївщині у сюжеті ТСН.

Пожежа почалася в одноповерховому багатоквартирному будинку. Мешканці кинулися на вулицю. Виявилося, що горить квартира молодої сім'ї з трьома маленькими дітьми. Сусідка вибила двері й винесла трьох дівчаток.

П'ятирічні близнючки та їхня молодша трирічна сестра вже були без свідомості, але дихали. Малята надихалися чадним димом. Всі троє зараз перебувають у реанімації.

За словами сусідки-рятівниці, вона не пам'ятає, як змогла вибити двері у кімнату, де не було навіть ручки. Біля дверей на підлозі обличчям вниз лежала молодша дівчинка. Коли її винесла на вулицю, стала шукати двох інших. Всі діти були в сажі.

З'ясувалося, що в момент пожежі вони були вдома самі — батько на роботі, мати вийшла у справах.

На думку фахівців, причиною пожежі могла бути проводка від телевізора, що загорілася. Пожежу могли викликати і самі діти — у кімнаті були розкидані сірники.

Нагадаємо, днями під час пожежі у Житомирській області згорів 6-річний хлопчик. Дитина гралася з вогнем і випадково підпалила сарай.

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