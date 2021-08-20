26.62 / 26.81 31.01 / 31.36
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Херсоні величезний флагшток звалився прямо на автомобіль

11:42 20 серпня 2021
У Херсоні впав флагшток

У Херсоні звалився величезний флагшток, біля якого напередодні Дня Незалежності, у День флагу 23 серпня, планувалися урочисті заходи.

Про НП повідомляє директор КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Павло Ткаченко, який виклав на своїй сторінці фото з місця події.

Важка конструкція буквально розчавила автомобіль, що стояв поряд зі флагштоком. Кажуть, що конструкція звалилася під час монтажу, і що у результаті цієї події ніхто не постраждав.

А «Любимый город» показує флагшток, який мав стати найбільшим в області.

А таке відео у мережу виклав Андрій Гидулянов.

Місцеві видання пишуть, що у День прапора на майданчику біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара мали підняти найбільший в області прапор України.

Раніше у Києві скандалом закінчилася спроба встановити «радянську» інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні. Конструкцію знесли, а поліція затримала кількох учасників демонтажу.

Фото — скріншот.

299

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

медузи

«Прекрасна погода й жахливе море»: туристи показали ситуацію на пляжах у Кирилівці

Абітурієнти

Не IT, філологія або право: названо найперспективніші для абітурієнтів майбутнього спеціальності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.