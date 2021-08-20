У Херсоні величезний флагшток звалився прямо на автомобіль
У Херсоні звалився величезний флагшток, біля якого напередодні Дня Незалежності, у День флагу 23 серпня, планувалися урочисті заходи.
Про НП повідомляє директор КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Павло Ткаченко, який виклав на своїй сторінці фото з місця події.
Важка конструкція буквально розчавила автомобіль, що стояв поряд зі флагштоком. Кажуть, що конструкція звалилася під час монтажу, і що у результаті цієї події ніхто не постраждав.
А «Любимый город» показує флагшток, який мав стати найбільшим в області.
А таке відео у мережу виклав Андрій Гидулянов.
Місцеві видання пишуть, що у День прапора на майданчику біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара мали підняти найбільший в області прапор України.
Раніше у Києві скандалом закінчилася спроба встановити «радянську» інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні. Конструкцію знесли, а поліція затримала кількох учасників демонтажу.
Фото — скріншот.299
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