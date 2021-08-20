У Херсоні величезний флагшток звалився прямо на автомобіль

У Херсоні звалився величезний флагшток, біля якого напередодні Дня Незалежності, у День флагу 23 серпня, планувалися урочисті заходи.

Про НП повідомляє директор КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Павло Ткаченко, який виклав на своїй сторінці фото з місця події.

Важка конструкція буквально розчавила автомобіль, що стояв поряд зі флагштоком. Кажуть, що конструкція звалилася під час монтажу, і що у результаті цієї події ніхто не постраждав.

А «Любимый город» показує флагшток, який мав стати найбільшим в області.

А таке відео у мережу виклав Андрій Гидулянов.

Місцеві видання пишуть, що у День прапора на майданчику біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара мали підняти найбільший в області прапор України.

Раніше у Києві скандалом закінчилася спроба встановити «радянську» інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні. Конструкцію знесли, а поліція затримала кількох учасників демонтажу.

Фото — скріншот.

299

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter