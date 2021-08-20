Смерть пацієнта: у Львівській області хірург не зміг визначити запалення апендициту, загинув молодий хлопець

У Львівській області слідчі повідомили про підозру лікарю, недбалість якого призвела до смерті пацієнта.

«За невиконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні обласної поліції.

Правоохоронці встановили, що 38-річний лікар-хірург однієї з районних лікарень Львівщини недооцінив стан 23-річного пацієнта, який звернувся до медустанови.

Правоохоронці встановили, що 38-річний лікар-хірург однієї з районних лікарень Львівщини недооцінив стан 23-річного пацієнта, який звернувся до медустанови, не зумівши визначити у нього запалення аппенціта.

За невиконання своїх службових обов'язків лікарю загрожує або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Чернігові після візиту до масажистки померла жінка. А у Вінниці після відвідування стоматологічної поліклініки помер 52-річний чоловік.

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