Немає жодного вакцинованого: на Буковині після «гучного» весілля в лікарні з коронавірусом опинилися 20 гостей

У Чернівецькій області, де раніше сталося масове отруєння в дитсадку, після багатолюдного весілля госпіталізували відразу два десятка осіб з лихоманкою, задишкою та кашлем — у всіх діагностували коронавірус. Про це повідомляє ТСН.

У селі Красноїльськ пройшло масове весільне гуляння на 400 осіб. Два десятки з них опинилися на лікарняних ліжках з COVID-19. Майже всі пацієнти перебувають на кисневій дотації, їх стан — середньої тяжкості.

За словами лікарів, серед госпіталізованих немає вакцинованих.

Стрімке поширення коронавірусу в Сторожинецькому районі медики пов'язують з масовими зібраннями: ювілеями, весіллями, днями народження, де велика кількість людей — без масок. В результаті в лікарні 67 осіб — втричі більше, ніж в липні.

Нагадаємо, масовий спалах коронавірусу стався в знаменитому дитячому таборі.

Фото: pixabay.com

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