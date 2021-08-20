Змусив повністю роздягтися та знімав все на телефон: в Києві педофіл напав на двох шестирічних дівчаток

У Києві, де раніше в супермаркеті збоченець прилюдно спускав штани перед дітьми, поліція оголосила в розшук чоловіка, який на Оболоні в під'їзді багатоповерхівки напав на двох дівчаток. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Чоловік зайшов в під'їзд слідом за шестирічними дітьми.

«Він відразу оголився, а потім змусив дівчаток повністю роздягтися. Після цього почав фотографувати їх на мобільний телефон. Потім злочинець зник», — розповіло джерело видання.

Повідомляється, що фізично діти не постраждали, але дуже злякалися.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Злочинцеві загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Зловмиснику на вигляд близько 40−45 років, Праворуч на голові у нього є шрам. На одному оці, можливо, більмо. Злочинець був одягнений у світло-коричневі шорти та смугасту футболку.

Нагадаємо, під Одесою чоловік посеред села згвалтував 8-річну дівчинку.

284

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter