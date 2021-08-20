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Події

Під Одесою через забруднення масово дохне риба: що відомо

19:57 20 серпня 2021
Дохлі риби

В Одеській області, де раніше безліч креветок розкладалися на березі Хаджибейського лиману, помітили масовий мор риби також біля Тилігульського лиману. Про це в своєму Facebook повідомив керівник громадської організації «Зелений лист» Владислав Балинський.

«Регіональний ландшафтний парк „Тилігульський“. Навіть під час „мирних“ екскурсій, доводиться фіксувати екологічні катастрофи, які виникають внаслідок порушень гідрологічного режиму та забруднення водойм Одеської області», — написав Балинський.

За його словами, мор спостерігається вже кілька днів. Так як це відбувається в каналі, який з'єднує Тилігульський лиман з Чорним морем, ситуація вже становить небезпеку для курорту Коблево.

Балинський стверджує, що причина в неправильному проектуванні та будівництві вищеназваного каналу.

Нагадаємо, що на пляжі в Генічеську, комунальні працівники скидали назад в воду мертвих медуз.

Фото: Facebook Владислава Балінського

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