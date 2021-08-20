Взяв участь в репетиції параду: відео з київським таксистом викликало ажіотаж в мережі

Репетиція параду до Дня Незалежності 20 серпня знову ознаменувалася скандалом. На проспекті Перемоги до колони військової техніки приєдналося … таксі Uber.

Згідно з першою інформацією, його водієві був виписаний штраф.

Відео з'явилося в мережі.

«Відразу згадався фільм „Таксі-2“,"Так це таксі-перехоплювач»,"Бойова розвідувальна одиниця «Убер1″. Призначена для диверсій правил дорожнього руху на вулицях ворога», «Бойова машина піхоти під прикриттям. Замаскована», — пишуть в коментарях користувачі.

Нагадаємо, 18 серпня під час репетиції параду патрульним довелося застосувати зброю, щоб ставити агресивного киянина, який намагався прорватися через очеплення.

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