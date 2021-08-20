У Харкові сильна пожежа на залізничній станції (відео)

У Харкові виникла сильна пожежа — горить будівля на залізничній станції «Харків-Левада», до гасіння залучено пожежний потяг. Повідомлення про займання надійшло близько 20:05.

Станом на 20:59 площа пожежі становила вже 250 кв.м., судячи з виття сирен «швидкої допомоги», можуть бути постраждалі.

За даними Суспільне Харків, горить адмінбудівля з вивіскою «Начальник станції».

Місцеві ресурси публікують інші відео з місця подій. На одному з них пожежу зняли з вікна поїзда, що проїжджав через станцію.

Нагадаємо, в червні під Харковом спалахнув ринок — горіли магазини будматеріалів, загальна площа загоряння перевищила 300 кв.м.

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