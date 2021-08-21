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Події

У Києві агресивний водій наїхав на поліцейського: подробиці

8:25 21 серпня 2021
автомобіль

У Києві не всі автовласники адекватно поставилися до перекриття вулиць для проведення репетиції параду військ. 20 серпня один агресивний водій вирішив зігнати злість на патрульному і навмисне наїхав на поліцейського. Про це повідомила Патрульна поліція.

Інцидент трапився на перехресті вулиць Жилянської і Великої Васильківської. Водій вимагав пропустити його на перекриту вулицю, а коли почув відмову, то зобразив, що автомобіль зламався безпосередньо на перехресті. Коли поліцейські відійшли, автомобіль раптово «ожив», і водій здав назад на патрульного.

Поліцейського госпіталізували. Він отримав травми рук. На місце було викликано слідчо-оперативну групу.

полицейский
Постраждав офіцер поліції Владислав Підгорний

полицейский
патрульного госпіталізували

В патрульній поліції нагадують, що перед власне парадом відбудеться ще одна репетиція проходження колони військ і техніки 22 серпня. Вулиці в центрі міста і прилеглі будуть тимчасово перекриті.

Підготовка до параду не обійшлася без НП. Під час першої репетиції параду незадоволений водій авто погрожував поліцейським зброєю, а на другий репетиції таксист заїхав безпосередньо в колону бронетехніки.

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