У Києві агресивний водій наїхав на поліцейського: подробиці

У Києві не всі автовласники адекватно поставилися до перекриття вулиць для проведення репетиції параду військ. 20 серпня один агресивний водій вирішив зігнати злість на патрульному і навмисне наїхав на поліцейського. Про це повідомила Патрульна поліція.

Інцидент трапився на перехресті вулиць Жилянської і Великої Васильківської. Водій вимагав пропустити його на перекриту вулицю, а коли почув відмову, то зобразив, що автомобіль зламався безпосередньо на перехресті. Коли поліцейські відійшли, автомобіль раптово «ожив», і водій здав назад на патрульного.

Поліцейського госпіталізували. Він отримав травми рук. На місце було викликано слідчо-оперативну групу.

Постраждав офіцер поліції Владислав Підгорний

патрульного госпіталізували

В патрульній поліції нагадують, що перед власне парадом відбудеться ще одна репетиція проходження колони військ і техніки 22 серпня. Вулиці в центрі міста і прилеглі будуть тимчасово перекриті.

Підготовка до параду не обійшлася без НП. Під час першої репетиції параду незадоволений водій авто погрожував поліцейським зброєю, а на другий репетиції таксист заїхав безпосередньо в колону бронетехніки.

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