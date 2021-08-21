У Києві водій наїхав на журналістку і втік з місця ДТП

День 20 серпня в Києві був багатий на ДТП. Крім епізоду зі збитим поліцейським, ще одні інцидент трапився в Голосіївському районі. Водій на переході наїхав на ногу журналістці і сподівався уникнути відповідальності. За кілька годин порушника вирахували і передали слідчим. Про це повідомила столична поліція.

ДТП сталася на перехресті вулиць Жилянської і Короленківської. Незважаючи на те, що водій швидко поїхав з місця події, його вирахували за номерами. Зараз 33-річному киянину доведеться відповідати за статтею 286 Кримінального кодексу. Вона передбачає або великий штраф до 85 тис гривень, або обмеження волі на три роки з позбавленням водійських прав.

Нагадаємо, в Києві 20 серпня проходила репетиція параду військ, а тому вулиці в центрі міста і прилеглі були перекриті, зафіксовано чимало конфліктів водіїв з правоохоронцями. Наступна репетиція параду призначена на 22 серпня.

Фото архів Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter