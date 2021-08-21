На Сумщині понад 150 людей шукають зниклого 7-річного хлопчика

Рятувальники разом з поліцією і волонтерами знову шукають дитину, що загубилась. На цей раз семирічний хлопчик зник не в горах, а в лісі, в районі Шкуратівского дендропарку в Сумській області. У поліції кажуть, що дитина загубилася ввечері 20 серпня. Разом з сім'єю хлопець відправився збирати ягоди, батьки відволіклися, і приблизно з 19 години вчорашнього дня тривають пошуки малолітнього.

Богдану на вигляд 5−6 років, зріст 110−115 см, худорлявої статури. У хлопчика світле коротке волосся і сірі очі. Був одягнений у футболку сірого кольору, чорні шорти і білу кепку.

Богдану Хоменко 6 років

Поліція розіслала орієнтування на зниклу дитину всім підрозділам як в районі, так і в області, але також сподівається на допомогу громадян. Корисні відомості про хлопчика можна повідомити на цілодобову лінію «102» або по телефону місцевої поліції 0544−39−12−80.

З ранку 21 серпня до пошуків в районі села Шкуратівка Білопільського району залучено понад 90 поліцейських, 47 рятувальників, чотири кінолога з собаками, чотири водолаза. Також ведуть пошук вісім волонтерів за допомогою місцевих жителів.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли діти губляться в лісі під час збирання ягід і грибів. Нещодавно так на Закарпатті загубилися четверо малолітніх.

Фото maps / google.com

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