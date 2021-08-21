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Події

На Миколаївщині водій «ГАЗелі» потрапив у ДТП з вантажівкою, а загинув під колесами пасажирського автобуса

15:56 21 серпня 2021
На місці ДТП

На Миколаївщині сталася смертельна ДТП за участі автомобіля ГАЗель, яким управляв 31-річний водій. Саме він і став жертвою, коли після зіткнення ГАЗа з вантажівкою DAF вийшов зі свого транспортного засобу на проїзну частину.

Як повідомила поліція Миколаївської області, в момент, коли водій вийшов на дорогу, туди ж виїхав і пасажирський автобус MAN, сполученням «Залізний Порт — Чернігів», яким керував 46-річний водій.

В результаті наїзду водій автомобіля ГАЗель від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.

У салоні автобуса у момент автоаварії перебувало 47 пасажирів, жоден з яких ушкоджень не отримав.

Поліція кваліфікувала подію за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Нагадаємо, нещодавно смертельна ДТП з пасажирським автобусом сталася і в Одеській області — біля селища Любашівка Подільського району рейсовий автобус, який їхав з Молдови, зіткнувся з зерновозом «МАН». В результаті одна людина загинула, ще четверо були травмовані.

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