ПП в Кирилівці: матрац зі знесиленими курортниками зловили в півтора кілометрах від берега

У Кирилівці, де молодого хлопця вбило струмом на пляжі, в суботу, 21 серпня, сталася чергова НП — двох відпочиваючих віднесло у відкрите море на надувному матраці. Інформація про інцидент надійшла до рятувальників о 13:30.

Як з'ясувалося, 29-річна жінка і 31-річний чоловік, які прибули з Харкова, біля однієї з баз відпочинку на надувному матраці запливли на відстань приблизно 1500 м від берега і не змогли повернутися назад самостійно.

Коли ж їх врятували, від медичної допомоги постраждалі курортники відмовилися, хоча й виглядали знесиленими.

Нагадаємо, днями в селищі Лазурне Херсонської області в море під час купання на матраці пропали відпочиваючі зі Львова — батько і син. Обидва загинули, але знайти вдалося лише тіло дитини.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter