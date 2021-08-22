Жахлива аварія під Житомиром: при зіткненні автомобілів загинули киянин і його 10-річна дочка

Після страшного ДТП під Запоріжжям на Житомирщині в ніч на 22 серпня сталася ще одна трагічна автопригода. Так, внаслідок зіткнення двох автомобілів смертельні травми отримали двоє людей. Про це повідомили в поліції Житомирської області.

«Попередньо відомо, що близько 3 години ночі на 100 км автодороги Київ — Ковель — Ягодин, на перехресті поблизу с. Різні Малинської громади, сталося зіткнення автомобілів „Део Ланос“ під керуванням 38-річного киянина та „Ауді“, за кермом якого знаходився 37-річний житель столиці. Попередньо, „Ланос“ виїжджав з другорядної дороги на головну», — повідомили правоохоронці.

Внаслідок автопригоди травми, несумісні з життям, отримали водій «Ланоса» і його 10-річна пасажирка. За попередніми даними, вона була донькою загиблого водія. Наразі триває з'ясування всіх обставин і причин, що призвели до автопригоди.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше на Миколаївщині водій «ГАЗелі» потрапив у ДТП з вантажівкою, а загинув під колесами пасажирського автобуса.

Фото: Національна поліція в Житомирській області

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