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Події

Смерть на курорті: в Одесі потонув хлопець, який пірнув у море з матраца

12:45 23 серпня 2021
Потопельник

У неділю, 22 серпня, на одному з одеських пляжів, які раніше помітно спорожніли, потонув молодий чоловік. Про це повідомляє Odessa Online.

У службу порятунку повідомили про те, що біля ресторану «Гоголь у моря» двоє людей попливли в море на матраці, потім один з них пірнув у воду та не виринув. Хлопця витягнули з води відпочиваючі — до цього часу він вже не подавав ознак життя.

Тіло чоловіка 1993 року народження передали співробітникам рятувально-водолазної служби. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть хлопця.

Раніше повідомлялося, що на чорноморському курорті в Лазурному потонули відпочиваючі зі Львова — чоловік і його восьмирічний син.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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