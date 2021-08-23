26.61 / 26.82 30.98 / 31.37
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Розірвало гвинтом: у Кривому Розі жінці ампутували руку після зіткнення з катером

12:51 23 серпня 2021
Моторний човен

Якщо на Львівщині 33-річний житель Червоноградського району позбувся частини кисті, намагаючись розібрати боєприпас часів Другої світової війни, то у Дніпропетровській області жінка втратила руку після НП на воді.

Як повідомляє «Інформатор Дніпро», у водоймі на території турбази, що у селі Мар'янівка Криворізького району, на жінку, що купалася, наїхав катер. Постраждала залишилася без правої руки.

«Швидка» відвезла жінку у міську лікарню Кривого Рогу. Подробиці інциденту з'ясовують правоохоронці.

Раніше у Подільському Одеської області 13-річний учень на уроці підпалив петарду і не встиг її відкинути — школяр втратив палець. А у Харкові до лікарні доставили неповнолітнього хлопця з травматичною ампутацією пальців на лівій руці — в руках у 14-річного підлітка вибухнув портативний зарядний пристрій.

Фото з Pixabay.

376

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

«Щасливчики» серпня: стало відомо, якій групі пенсіонерів збільшили розмір виплат

Люди, що опалюють будинки електрообігрівачами, заплатять за енергію в два рази більше, ніж в минулому році

Люди, що опалюють будинки електрообігрівачами, заплатять за енергію в два рази більше, ніж в минулому році

гроші

Грошей чекати доведеться дуже довго: стало відомо, коли українці зможуть отримувати виплати по накопичувальних пенсіях

Софія Ротару

«Національна легенда» країни Софія Ротару отримала на 74-річчя подарунок на 2 млн рублів від нев'їздного в Україну Миколи Баскова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.