Розірвало гвинтом: у Кривому Розі жінці ампутували руку після зіткнення з катером

Якщо на Львівщині 33-річний житель Червоноградського району позбувся частини кисті, намагаючись розібрати боєприпас часів Другої світової війни, то у Дніпропетровській області жінка втратила руку після НП на воді.

Як повідомляє «Інформатор Дніпро», у водоймі на території турбази, що у селі Мар'янівка Криворізького району, на жінку, що купалася, наїхав катер. Постраждала залишилася без правої руки.

«Швидка» відвезла жінку у міську лікарню Кривого Рогу. Подробиці інциденту з'ясовують правоохоронці.

Раніше у Подільському Одеської області 13-річний учень на уроці підпалив петарду і не встиг її відкинути — школяр втратив палець. А у Харкові до лікарні доставили неповнолітнього хлопця з травматичною ампутацією пальців на лівій руці — в руках у 14-річного підлітка вибухнув портативний зарядний пристрій.

Фото з Pixabay.

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