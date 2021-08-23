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Події

Намагалися зірвати виступ Зеленського: під Черкасами відбулося масове зіткнення ветеранів АТО і поліції

13:29 23 серпня 2021
акція проти Зеленського

У Черкаській області група молодиків спробувала зірвати церемонію за участю президента Володимира Зеленського. Вранці голова держави прибув на арт-об'єкт «Географічний центр — Серце України», де збирався підняти прапор і виступити з промовою, а група осіб спробувала встановити поруч колонки і заглушити Зеленського. Порушники були затримані, повідомили в поліції.

«Національний корпус» уточнив, що затримані — учасники бойових дій і намагалися поставити Зеленському питання з приводу політики капітуляції і безкарності проросійських сил. Нічого із запланованого не вийшло: колонки були повалені, силовики взяли в щільне кільце учасників акції.

У поліції пояснили, що у несподіваних гостей на виступі Зеленського не було дозволів на установку апаратури. До того ж молодики чинили опір правоохоронцям. В результаті шістьох осіб затримали за хуліганські дії і доставили у відділення.

Нагадаємо, 14 серпня «Національний корпус» організував акцію біля Офісу президента, а потім біля ЖК, де колись проживав Зеленський Представники руху пообіцяли продовжити протестні виступи.

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