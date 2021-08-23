На Житомирщині у ДТП загинув 37-річний рекордсмен України з маленькою донькою

У ніч на 22 серпня у Житомирській області в ДТП загинув український рекордсмен Валентин Черненко та його 10-річна донька. Про аварію повідомили в обласному главку поліції.

ДТП сталася на 100 км автодороги Київ — Ковель — Яготин, на перехресті біля с. Різні — зіткнулися автомобілі «Деу Ланос» під керуванням 38-річного киянина та «Ауді», за кермом якого перебував 37-річний житель столиці.

Попередньо встановлено, що «Ланос» виїжджав з другорядної дороги на головну.

«Внаслідок ДТП травми, несумісні з життям, отримали водій „Ланоса“ та його 10-річна пасажирка (за наявними відомостями, дочка загиблого водія)», — йдеться у повідомленні поліції.

Про те, що загинув саме Валентин Черниченко повідомив його батько, Олексій Черненко.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня на трасі М-18 у Запорізькій області сталася смертельна ДТП, в результаті якої заживо згоріло чотири людини

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