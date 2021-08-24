Напередодні Дня Незалежності на Донбасі загинув боєць ВСУ
Напередодні Дня Незалежності України на Донбасі під обстрілом бойовиків знову загинув військовослужбовець підрозділу Об'єднаних сил.
«В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Командування Об'єднаними силами висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь», — йдеться у повідомленні командування ООС.
Протягом 23 серпня на Донбасі російсько-окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню.
В районі Водяного позиції ЗСУ обстрілювали з мінометів 120-го калібру, під Мар'їнкою — з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкино збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу «квадрокоптер» здійснювали дистанційне мінування території. А на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотника супротивника типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
Нагадаємо, що 19 серпня на Донбасі від кулі снайпера загинув військовослужбовець 24-й ОМБр імені короля Данила Василь Островський, а 16 серпня — 26-річний старший солдат Артем Мазур.
Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах.1
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