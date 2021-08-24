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Події

Чоловік спробував накласти на себе руки під час параду на Хрещатику: відео та перші подробиці

15:38 24 серпня 2021
Самопідпал

У Києві під час параду на честь 30-ї річниці проголошення незалежності країни сталася надзвичайна пригода — чоловік на Хрещатику облив себе легкозаймистою рідиною і підпалив.

У поліції Києва опублікували фото потерпілого — 25-річного хлопця.

Фото поліції Києва.

«Чоловік облив себе невідомою речовиною і підпалив. Правоохоронці оперативно відреагували, спільно з громадянами загасили полум'я і викликали бригаду медиків. Наразі життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує, він госпіталізований до лікарні», — відзначили у поліції.

А «Київ Оперативний» виклав у мережу сам момент самопідпалу.

Нагадаємо, що восени 2020 року помер ветеран Микола Микитенко (позивний Ворон), який підпалив себе у центрі Києва. Перед самоспаленням він опублікував на своїй сторінці у соцмережах кілька постів, які засуджували політику чинного президента стосовно учасників бойових дій.

Фото — скріншот.

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