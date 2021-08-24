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Події

Голий запорожець у шльопанцях покусився на флагшток біля будівлі Київської міськадміністрації

16:30 24 серпня 2021
Вандал на Хрещатику

У Києві на Хрещатику після завершення військового параду до Дня Незалежності України невідомий облив червоною фарбою сходи біля КМДА, а також постамент з державним прапором і табличкою «Український національний прапор піднято 24 липня 1990».

Як повідомили у КП «Київавтодор», у самої таблички чоловік залишив відбиток своєї руки, забрудненої фарбою. Комунальники швидко ліквідували наслідки акту вандалізму, а поліцейські зайнялися розшуком невідомого

фото Київавтодору

фото Київавтодору

Невдовзі правоохоронці затримали забрудненого фарбою чоловіка. На ньому були лише шорти та шльопанці. Ним виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

Фото поліції Києва.

«Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства», — додали у поліції.

А «Київ Оперативний» показав, як все це відбувалося.

Нагадаємо, що під час параду 25-річний хлопець облив себе легкозаймистою рідиною і підпалив. Вогонь швидко загасили, а потерпілого госпіталізували.

Фото КП «Київавтодор».

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