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Події

У мережі з'явилися дані хулігана, який облив Порошенко зеленкою

19:18 24 серпня 2021
У мережі з&#39;явилися дані хулігана, який облив Порошенко зеленкою

Стало відомо ім'я людини, яка облила зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка під час Маршу захисників у метро «Хрещатик». Як повідомляє Київ Оперативний, молода людина на ім'я Юрій прибув до Києва з Чернігівщини.

Мотиви його вчинку все так же не встановлені.

Наразі його доставлено до Печерського районного в Києві управління Національної поліції.

Нагадаємо, після завершення військового параду до Дня Незалежності України в Києві відбулася ще одна НП — невідомий облив червоною фарбою сходи біля КМДА, а також постамент з державним прапором і табличкою «Український національний прапор піднято 24 липня 1990». Невдовзі правоохоронці затримали забрудненого фарбою чоловіка. На ньому були лише шорти і шльопанці. Ним виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу («Хуліганство»).

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