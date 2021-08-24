У мережі з'явилися дані хулігана, який облив Порошенко зеленкою

Стало відомо ім'я людини, яка облила зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка під час Маршу захисників у метро «Хрещатик». Як повідомляє Київ Оперативний, молода людина на ім'я Юрій прибув до Києва з Чернігівщини.

Мотиви його вчинку все так же не встановлені.

Наразі його доставлено до Печерського районного в Києві управління Національної поліції.

Нагадаємо, після завершення військового параду до Дня Незалежності України в Києві відбулася ще одна НП — невідомий облив червоною фарбою сходи біля КМДА, а також постамент з державним прапором і табличкою «Український національний прапор піднято 24 липня 1990». Невдовзі правоохоронці затримали забрудненого фарбою чоловіка. На ньому були лише шорти і шльопанці. Ним виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу («Хуліганство»).

554

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter