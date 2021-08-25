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Події

У Києві розбився рейсовий автобус Кишинів — Москва: багато постраждалих

10:52 25 серпня 2021
На місці ДТП

У ніч на 25 серпня в Києві сталося масштабне ДТП з пасажирським автобусом Setra з Молдови, який прямував за маршрутом Кишинів — Москва. В кінці спуску на вулиці Теліги, на території АЗС «БРСМ» автобус перекинувся.

За даними Telegram-канало в, причиною ДТП стало бажання водія автобуса об'їхати ДТП по слизькій дорозі.

За попередньою інформацією, за допомогою медиків звернулися 18 осіб, з яких 8 були госпіталізовані. Решта досі чекають на АЗС.

Відзначається, що автобус пройшов в лічених сантиметрах від бензовоза, який в момент ДТП опинився біля АЗС.

Опубліковані фото з місця інциденту.

Відразу після ДТП

Постраждалим знадобилася допомога медиків

Щоб підняти автобус, застосували спецтехніку

За уточненими даними Поліції Києва, аварія сталася о 01:50 25 серпня. Серед восьми постраждалих, які звернулися до медиків, було чотири малолітніх дитини. Водій автобуса, згідно з показниками Драгера, був тверезий.

Оперативне фото поліції

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті в ДТП перекинувся пожежний спецавтомобіль.

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