26.62 / 26.83 31.06 / 31.44
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Скадовська трагедія: біля Джарилгача загинули львів'янин з маленьким сином, тіло чоловіка віднесло до Криму

10:48 25 серпня 2021
Людина тоне

Тіло львів'янина, який відправився з маленьким сином купатися на матраці та зник, знайшли аж на узбережжі окупованого Криму. Трагедія трапилася ще 19 серпня — тіло 8-річної дитини знайшли досить швидко біля острова Джарилгач, що недалеко від Скадовська.

Як повідомляє lviv1256, тіло чоловіка знайшли в районі населеного пункту Чорноморське. У сім'ї, де трапилася трагедія, виховувалися троє дітей — хлопчик та дві дівчинки-школярки. Загиблий школяр навчався у другому класі.

Раніше схожий випадок стався у Затоці Одеської області — відпочиваючий з Черкаської області разом зі своїм 13-річним сином пішли купатися у море. Пізніше тіло мертвого 49-річного чоловіка без ознак насильницької смерті викинуло на берег, про долю його дитини нічого відомо не було.

Нагадаємо, що 22 серпня нещасний випадок стався і на одеському пляжі. В районі ресторану «Гоголь у моря» два хлопця попливли у море на матраці. Один з них пірнув, але на поверхні так і не з'явився. Хлопця витягнули з води відпочиваючі — він вже не подавав ознак життя.

Ексклюзивний матеріал «Школяр пірнув та підняв потопельника на поверхню: бездиханного чоловіка реанімували відпочивальники на пляжі» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

610

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Олег Царьов

«Частина мене померла»: колишній нардеп-утікач Царьов втратив 17-річну доньку

Василь Ломаченко та Іван Редкач

Усик платив гроші своєму другові Ломаченку за те, що жив у нього вдома, — Іван Редкач

ілюстративне фото

Знаменита скульптура стала причиною НП в Одесі: у малюка опіки рук та ніг

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.