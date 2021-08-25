Скадовська трагедія: біля Джарилгача загинули львів'янин з маленьким сином, тіло чоловіка віднесло до Криму

Тіло львів'янина, який відправився з маленьким сином купатися на матраці та зник, знайшли аж на узбережжі окупованого Криму. Трагедія трапилася ще 19 серпня — тіло 8-річної дитини знайшли досить швидко біля острова Джарилгач, що недалеко від Скадовська.

Як повідомляє lviv1256, тіло чоловіка знайшли в районі населеного пункту Чорноморське. У сім'ї, де трапилася трагедія, виховувалися троє дітей — хлопчик та дві дівчинки-школярки. Загиблий школяр навчався у другому класі.

Раніше схожий випадок стався у Затоці Одеської області — відпочиваючий з Черкаської області разом зі своїм 13-річним сином пішли купатися у море. Пізніше тіло мертвого 49-річного чоловіка без ознак насильницької смерті викинуло на берег, про долю його дитини нічого відомо не було.

Нагадаємо, що 22 серпня нещасний випадок стався і на одеському пляжі. В районі ресторану «Гоголь у моря» два хлопця попливли у море на матраці. Один з них пірнув, але на поверхні так і не з'явився. Хлопця витягнули з води відпочиваючі — він вже не подавав ознак життя.

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Фото з Pixabay.

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