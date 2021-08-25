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Події

Знаменита скульптура стала причиною НП в Одесі: у малюка опіки рук та ніг

11:29 25 серпня 2021
ілюстративне фото

Поки в Кирилівці дітей обпалюють медузи, в Одесі дитина постраждала, торкнувшись відомої в місті композиції «Одеський час» в міському парку.

Як повідомила в мережі мама постраждалого, одеситка Вікторія Вікулевская, все відбулося 24 серпня — дитина вирвала руку з бабусиної і оступилася, впавши на коліна.

Медики «швидкої допомоги» діагностували опіки всіх чотирьох кінцівок II ступеня.

потерпілий хлопчик

Ймовірно, причиною настільки сильного впливу є матеріал, з якого зроблена композиція — бронза.

Встановлені на платформі (спочатку вона ще й рухалася) фігури символізують чотири періоди життя людини: скрипаль — дитинство, хлопець і дівчина — молодість, бородань — зрілість, літня пара — старість. Поруч знаходяться менші фігурки кота і собаки.

Бронзову скульптурну композицію

Нагадаємо, в Дніпрі чотирирічний хлопчик помер після падіння в фонтан, отримавши серйозні травми.

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ілюстративне фото

Знаменита скульптура стала причиною НП в Одесі: у малюка опіки рук та ніг

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