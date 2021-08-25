Під Києвом чоловік забрався вночі до чужого будинку та напав з ножем на дітей

Якщо у Харкові педофіл під загрозою вбивства на вулиці примушував дівчинку показати йому свої статеві органи, то під Києвом невідомий чоловік вночі пробрався до чужого будинку та напав з ножем на дітей.

Як повідомляють в ГУНП в Київській області, постраждав 8-річний хлопчик, який отримав різану рану грудей. У його 14-річної сестрички зламаний ніс. Про НП у поліцію повідомила 37-річна жителька селища Глеваха.

«Близько 3:00 ночі, коли вся сім'я відпочивала, батьки почули дитячий крик у кімнаті. Схопившись, чоловік побачив незнайомця, який почав тікати. Підійшовши до сина, він побачив різану рану в ділянці грудної клітини, а у дочки був розбитий ніс. Дітей відразу ж доставили у лікарню», — повідомили в поліції.

Фото поліції Київської області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника і затримали його недалеко від місця, де живуть потерпілі. Ним виявився 26-річний житель Бучанського району.

Фото поліції Київської області.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин), п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що влітку цього року у лікарні Дніпра помер дворічний хлопчик, якому вітчим перерізав горло.

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Фото ГУНП у Київській області

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