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Події

У Києві кримінальник скинув жінку з балкона сьомого поверху: в поліції розповіли подробиці

13:24 25 серпня 2021
Поліція

У Києві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він викинув свою знайому з сьомого поверху. Про це відділ комунікації поліції Києва повідомляє в своєму Facebook.

В результаті падіння 37-річна жінка загинула, а зловмисник спробував втекти, але був затриманий.

«Між чоловіком і потерпілою виник конфлікт, в ході якого фігурант виштовхав жінку за межі балкона, докладаючи всіх зусиль, щоб вона не втрималася та впала. Цю подію побачила перехожа, яка намагалася перешкодити діям чоловіка та просила його зупинитися, проте він не слухав її і продовжував свої дії. 37-річна киянка не втрималася та впала з висоти 7-го поверху», — заявив начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Затримано 55-річного уродженця Донецької області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві при загадкових обставинах молода жінка випала з вікна багатоповерхівки.

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