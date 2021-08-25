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Події

ДТП у Луганській області: водій влетів в електроопору та залишив без світла сотні будинків

15:23 25 серпня 2021
ДТП

У День Незалежності України, 24 серпня, у місті Сватове Луганської області сталася ДТП, у результаті якої без електрики опинилися понад 100 приватних будинків та магазин. Про це повідомили у Луганському обласному главку поліції.

Аварія трапилася близько 19 години вечора на вулиці Весела.

Попередньо поліціянти встановили, що 66-річний водій автомобіля «Opel» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору. В результаті автомобіль перекинувся на бік та влетів на територію приватного будинку.

В результаті ДТП знеструмлені понад 100 приватних будинків та один магазин. Роботи по відновленню електропостачання тривають.

Водія ушпиталили до районної лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, у нього взяли аналіз крові на перевірку стану сп'яніння.

За даним фактом в поліції порушили кримінальне провадження.

Нагадаємо, днями у Житомирській області в ДТП загинули батько та його 10-річна дочка. Перед цим у Запорізькій області сталася смертельна ДТП, в результаті якої живцем згоріло четверо людей.

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