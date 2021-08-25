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Події

Смертельна ДТП під Рівним: мікроавтобус врізався у відбійник, загинули дві людини

16:47 25 серпня 2021
ДТП

Невдовзі після того, як у ДТП на Житомирщині загинув український рекордсмен (одиночний піший перехід Київ — Лісабон) Валентин Черненко та його 10-річна дочка, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Рівненській області.

Як повідомляють в обласній поліції, на автодорозі Київ — Чоп в районі села Птича вранці у середу, 25 серпня, водій Renault Trafiс не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Фото ГУНП в Рівненській області.

Це ДТП забрало життя двох людей. Інформацію про травмованих уточнює поліція.

Фото ГУНП в Рівненській області.

Про смертельну ДТП поліцейським повідомили медики. Це сталося близько 9 години ранку.

Нагадаємо, що у Києві в ніч на 25 серпня сталася серйозна ДТП — пасажирський автобус Setra з Молдови, який прямував за маршрутом Кишинів — Москва, перекинувся на території АЗС на вулиці Теліги. За попередніми даними, за допомогою до медиків звернулися 18 осіб, з яких 8 були госпіталізовані.

Фото ГУНП в Рівненській області.

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