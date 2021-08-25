«Росіяни краще за українців»: студентки з Сум потрапили в скандал, погрожуючи спалити прапор своєї країни

Дві студентки з Сум потрапили в скандал, виклавши відео в соцмережі. Одна з них загрожувала спалити прапори України і знімала з подругою відео, в яких вони називали Росію «великою державою». Про це повідомляє Telegram-канал «Катарсис».

«Побачив анкету дівчини, де було написано, що вона — радикальна феміністка. Я по приколу їй написав і відразу піймав відос, де вони з подругою записують тік-ток», — йдеться в повідомленні.

Потім з'ясувалося, що дівчина записує відео антиукраїнського змісту. Так, на одному з них її подруга каже: «Бачиш ці прапори українські? Я зараз вийду та їх спалю», — говорить вона. Звучала також фраза: «Росіяни краще за українців».

З'ясувалося, що українка вчиться в Сумському державному університеті. Вона заявила, що її пости носять «розважальний характер».

«Я перегляну наповнення мого аккаунта та видалю весь контент, який може бути хоч якось витлумачений, як образа особистих почуттів людей, включаючи патріотичні», — написала студентка.

Нагадаємо, в Копенгагені вандали осквернили пам'ятник Тарасу Шевченку.

Фото: скріншот відео

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