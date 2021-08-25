Повернувся напідпитку та без дитини: в Києві горе-батько втратив двомісячного малюка на прогулянці
Правоохоронці допомогли повернути двомісячну дівчинку, яку втратив п'яний батько. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
Про зникнення дівчинки повідомила її бабуся — батько повернувся з прогулянки без дитини. Правоохоронці відразу почали її шукати.
«Пошуки ускладнювало те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та не міг точно сказати, де в останній раз перебував з дитиною. Зрештою, на вулиці Тарасівській ми почули дитячий плач і знайшли коляску з дитиною в одному з під'їздів», — сказав оперуповноважений Голосіївського управління поліції Сергій Радіонов.
Батьків дитини збираються притягнути до відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків.
Нагадаємо, горе-мати покинула дитину заради того, щоб відпрацювати кредит.
Ілюстративне фото: pixabay.com336
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter