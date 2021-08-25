Знайшли легкий «заробіток»: у Києві копи викрали чоловіка й вимагали у нього 10 тисяч доларів

Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом столичним поліціянтам, яких підозрюють у незаконному викраденні чоловіка та вимаганні викупу від нього.

За даними прокуратури, викрадення сталося ще в квітні.

Якийсь громадянин України дізнався, що його знайомий знаходиться у розшуку за шахрайство, і запропонував двом поліціянтам імітувати його затримання, щоб отримати від цього знайомого викуп.

Поліціянти домовилися про зустріч з розшукуваним чоловіком, позбавивши його можливості пересуватися, посадили в автомобіль одного з копів і возили по місту, щоб він зібрав викуп у розмірі 10 тисяч доларів.

Після того, як копи отримали близько 95 тисяч гривень, затриманого відпустили. При цьому ніяких документів про затримання не складали.

У обох правоохоронців пройшли обшуки. Їм повідомили підозри за двома статтями Кримінального кодексу, вирішується питання про обрання поліціянтам запобіжного заходу.

У прокуратурі також повідомили, що один з правоохоронців зараз вже є обвинуваченим у кримінальному провадженні, яке розглядається Голосіївським районним судом.

Нагадаємо, у кінці липня в Київській області затримали особливо небезпечне угруповання, яким керував колишній співробітник СБУ. Бандити займалися викраденням людей, нападали на сім'ї чиновників, підприємців.

фото t. me/kyiv_pro_office/

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