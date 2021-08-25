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Події

У Вінниці горіли склади у Старому місті, вогонь вирував на сотнях квадратних метрів

20:17 25 серпня 2021
Вінниця

У середу, 25 серпня, у Вінниці в Старому місті сталася велика пожежа. Про це повідомляє «Вінниця.інфо».

За інформацією ресурсу, спалахнули склади на території Старого міста на вулиці Костя Широцького. Запах диму розійшовся за кілометри, а вогонь бачили у різних кварталах міста.

Одне з орендованих приміщень, де спалахнув вогонь, використовувалося під цех з виготовлення меблів. Площа пожежі близько 700 квадратних метрів. Поруч знаходиться паркінг з вантажівками.

В гасінні пожежі були задіяні 10 одиниць спецтехніки та 39 чоловік особового складу. За інформацією рятувальників, пожежу ліквідували о 19:32.

Нагадаємо, 10 днів тому була масштабна пожежа у приватному порту під Одесою, теж горіли склади.

Перед цим сталася пожежа на території Одеського нафтопереробного заводу.

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